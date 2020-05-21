ЄС всупереч своїм правилам візьме участь в організованій РФ зустрічі щодо Криму - ЗМІ

Європейський Союз і деякі його держави-члени можуть порушити керівні принципи блоку щодо контактів з де-факто владою анексованого Криму, беручи участь в підтримуваній Москвою відеоконференції по ситуації в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

Двоє дипломатів з країн-членів ЄС повідомили, що представники різних рівнів з 19 країн-членів ЄС, а також делегації Євросоюзу при ООН планують взяти участь в конференції 21 травня.

Видання також цитує інформацію про конференцію, підготовлену постійним представництвом Російської Федерації при ООН, в якій вітаються всі "розташовані в Нью-Йорку представники держав-членів ООН" на відеоконференції за "формулою Аррії", присвяченій ситуації в Криму. У документі вказується участь людей "на рівні постійних представників, заступників постійних представників та експертів, а також преса".

В рамках відповіді на анексію Криму Європейський союз розробив суворі керівні принципи для всіх своїх дипломатів, а також дипломатів своїх держав-членів, заявивши, що "присутність або участь будь-якого рівня в будь-якому заході, метою якого є визнання статусу Криму/Севастополя і фактичної анексії".

Зустрічі за "формулою Аррії", часто використовувані ООН, є неформальними переговорами, що дозволяють членам організації бути поінформованими з питань міжнародної безпеки.

На зустрічі посол Росії в ООН Василь Небензя виступить з вступним і заключним словом, а прихильники російської анексії українського півострова виступлять з панельними доповідями.

В їх число входять затверджені Москвою діячі, такі як Асадулла Баїров, заступник муфтія Криму, Анастасія Гридчина, глава української громади на півострові, і Ервін Мусаєв, заступник генерального директора кримського телеканалу "Міллет".

У концептуальній записці до заходу стверджується, що "для того, щоб учасники мали вичерпну інформацію, зустріч за "формулою Аррії" дасть можливість почути і дізнатися реальну картину ситуації на місцях від тих, хто в даний час проживає в Криму, будучи одночасно представниками різних національних груп жителів півострова".

Однак на зустрічі буде також представник ЄС, а також постійний представник Німеччини. Бельгія і Франція також дали зрозуміти, що будуть присутні, хоча не було ясно, на якому рівні.

Рівні і кількість учасників країн-членів ЄС різняться, але поки тільки Болгарія, Фінляндія, Нідерланди, Польща, Румунія і три балтійські держави заявили, що вони відмовляться від зустрічі.

Деякі з офіційних осіб неофіційно висловили побоювання, що присутність дипломатів ЄС поставить під загрозу керівні принципи невизнання і це буде використано в пропагандистських цілях, навіть якщо вони виступлять проти анексії на зустрічі.

"Радіо Свобода" зверталася по коментар до ЄС щодо участі у зустрічі, але не отримала відповіді.

У російській концептуальній записці перед зустріччю йдеться, що "після державного перевороту в лютому 2014 року в Києві мешканці кількох регіонів східної України висловили свою незгоду з незаконними діями тодішніх українських лідерів Майдану".

У ній також наголошується, що "сьогоднішній Крим користується всіма правами і перевагами російського регіону, а всі його групи населення користуються всіма правами і свободами російських громадян. Соціально-економічне становище значно покращилося - фактично півострів став єдиним цілим і одним регіонів, які найшвидше розвиваються".

Посол України при ООН Сергій Кислиця в коментарі не став обговорювати країни ЄС, які беруть участь у зустрічі, але зазначив, що учасники навряд чи почують "щось нове".

"Росіяни і їх актори повторять ще одну мантру про "добровільне возз'єднання кримського народу з Росією, а міжнародне співтовариство підтвердить основні істини", такі як Кримський півострів "тимчасово окупований" Росією як "країною-окупантом", яка, за словами Кислиці, "повинна припинити порушення прав людини".