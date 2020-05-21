ЕС вопреки своим правилам примет участие в организованной РФ встрече по Крыму - СМИ

Европейский Союз и некоторые его государства-члены могут нарушить руководящие принципы блока относительно контактов с де-факто властями аннексированного Крыма, участвуя в поддерживаемой Москвой видеоконференции по ситуации в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

Двое дипломатов из стран-членов ЕС сообщили, что представители разных уровней из 19 стран-членов ЕС, а также делегации Евросоюза при ООН планируют принять участие в конференции 21 мая.

Издание также цитирует информацию о конференции, подготовленной постоянным представительством Российской Федерации при ООН, в которой приветствуются все "расположенные в Нью-Йорке представители государств-членов ООН" на видеоконференции по так называемой "формуле Аррии", посвященной ситуации в Крыму. В документе указывается участие людей "на уровне постоянных представителей, заместителей постоянных представителей и экспертов, а также пресса".

В рамках ответа на аннексию Крыма Европейский Союз разработал строгие руководящие принципы для всех своих дипломатов, а также дипломатов своих государств-членов, заявив, что не разрешается "присутствие или участие любого уровня в любом мероприятии, целью которого является признание статуса Крыма / Севастополь и фактической аннексии".

Встречи по "формуле Аррии", часто используемые ООН, являются неформальными переговорами, позволяющими членам организации быть информированными по вопросам международной безопасности.

На встрече посол России в ООН Василий Небензя выступит со вступительным и заключительным словом, а сторонники российской аннексии украинского полуострова выступят с панельными докладами.

В их число входят утвержденные Москвой деятели, такие как Асадулла Баиров, заместитель муфтия Крыма, Анастасия Гридчина, глава украинского общества на полуострове, и Эрвин Мусаев, заместитель генерального директора крымского телеканала "Миллет".

В концептуальной записке утверждается, что "для того, чтобы участники имели исчерпывающую информацию, встреча по "формуле Арри" даст возможность услышать и узнать реальную картину ситуации на местах от тех, кто в настоящее время проживает в Крыму, являясь одновременно представителями различных национальных групп жителей полуострова".

Однако на встрече будет также представитель ЕС, а также постоянный представитель Германии. Бельгия и Франция также дали понять, что будут присутствовать, хотя не было ясно, на каком уровне.

Уровни и количество участников от стран-членов ЕС различаются, но пока только Болгария, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния и три балтийских государства заявили, что они откажутся от встречи.

Некоторые из официальных лиц неофициально выразили опасения, что присутствие дипломатов ЕС поставит под угрозу руководящие принципы непризнания и это будет использовано в пропагандистских целях, даже если они выступят против аннексии на встрече.

"Радио Свобода" обращалась за комментарием к ЕС относительно участия во встрече, но не получила ответа.

В российской концептуальной записке перед встречей говорится, что "после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве жители нескольких регионов восточной Украины выразили свое несогласие с незаконными действиями тогдашних украинских лидеров Майдана".

В нем также отмечается, что "сегодняшний Крым пользуется всеми правами и преимуществами российского региона, а все его группы населения пользуются всеми правами и свободами российских граждан. Социально-экономическое положение значительно улучшилось - фактически полуостров стал единым целым и одним регионов, наиболее быстро развивающихся".

Посол Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии не стал обсуждать страны ЕС, участвующие во встрече, но отметил, что участники вряд ли услышат "что-то новое".

"Россияне повторят мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с Россией, а международное сообщество подтвердит основные истины", такие как: Крымский полуостров" временно оккупированный "Россией как" страной-оккупантом ", которая, по словам Кислицы, "должна прекратить нарушение прав человека".