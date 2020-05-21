Львівські медики перетворили захисні костюми на вишиванки

Лікарі реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні до Дня вишиванки розмалювали свої захисні костюми.

Джерело: Facebook-сторінка Львівської обласної клінічної лікарні

Дослівно: "Команда медиків анестезіолого-реанімаційного відділення N1 Львівської обласної клінічної лікарні зробила крутий ребрендинг вишиванки. Так, це розмальований власноруч ЗІЗ. Навіть у складних умовах команда працює на позитиві".

Деталі: Наразі на Львівщині 1175 осіб захворіли на коронавірус, 33 людини померли.

У коментарі ВВС News Україна у закладі повідомили, що з початку пандемії 35 медиків лікарні захворіли на коронавірус, але уже є ті, хто одужав.