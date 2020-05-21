Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівські медики перетворили захисні костюми на вишиванки

Четвер, 21 травня 2020, 17:39
Львівські медики перетворили захисні костюми на вишиванки

Лікарі реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні до Дня вишиванки розмалювали свої захисні костюми.

Джерело: Facebook-сторінка Львівської обласної клінічної лікарні

Дослівно: "Команда медиків анестезіолого-реанімаційного відділення N1 Львівської обласної клінічної лікарні зробила крутий ребрендинг вишиванки. Так, це розмальований власноруч ЗІЗ. Навіть у складних умовах команда працює на позитиві".

 

Деталі: Наразі на Львівщині 1175 осіб захворіли на коронавірус, 33 людини померли.

У коментарі ВВС News Україна у закладі повідомили, що з початку пандемії 35 медиків лікарні захворіли на коронавірус, але уже є ті, хто одужав.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівCovid-2019коронавірусмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Львів
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
Усі новини...
Реклама: