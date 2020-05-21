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Львовские медики превратили защитные костюмы на вышиванки

Четверг, 21 мая 2020, 17:39
Львовские медики превратили защитные костюмы на вышиванки

Врачи реанимационного отделения Львовской областной клинической больницы ко Дню вышиванки разрисовали свои защитные костюмы.

Источник: Facebook-страница Львовской областной клинической больницы

Дословно: "Команда медиков анестезиолого-реанимационного отделения N1 Львовской областной клинической больницы сделала крутой ребрендинг вышиванки. Да, это разрисованный собственноручно СИЗ. Даже в сложных условиях команда работает на позитиве".

 

Детали: Сейчас на Львовщине 1175 человек заболели на коронавирус, 33 человека умерли.

В комментарии ВВС News Украина в заведении сообщили, что с начала пандемии 35 медиков больницы заболели коронавирусом, но уже есть те, кто поправился.

 

Украинская правда

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Темы: ЛьвовCovid-2019коронавирусмедицина
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