Львовские медики превратили защитные костюмы на вышиванки

Врачи реанимационного отделения Львовской областной клинической больницы ко Дню вышиванки разрисовали свои защитные костюмы.

Источник: Facebook-страница Львовской областной клинической больницы

Дословно: "Команда медиков анестезиолого-реанимационного отделения N1 Львовской областной клинической больницы сделала крутой ребрендинг вышиванки. Да, это разрисованный собственноручно СИЗ. Даже в сложных условиях команда работает на позитиве".

Детали: Сейчас на Львовщине 1175 человек заболели на коронавирус, 33 человека умерли.

В комментарии ВВС News Украина в заведении сообщили, что с начала пандемии 35 медиков больницы заболели коронавирусом, но уже есть те, кто поправился.