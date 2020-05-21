У Британії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 250 тисяч осіб
У Великій Британії зберігається досить високий рівень добової смертності серед інфікованих коронавірусом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту.
Протягом останньої доби підтверджено 338 летальних випадків, тоді як напередодні повідомлялося про 363. У вівторок повідомлялося про 545 смертей.
Загальне число померлих з початку епідемії збільшилося до 36 042.
Протягом доби було зареєстровано 2 612 нових випадків зараження, цей показник тримається приблизно на одному рівні кілька днів поспіль. Всього у Британії коронавірусом заразилися 250 908 осіб.
Нагадаємо, в Англії з минулої середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Тепер людям можна відвідувати парки та узбережжя, дотримуючись безпечної дистанції і уникаючи популярних місць відпочинку.
Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.