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У Британії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 250 тисяч осіб

Четвер, 21 травня 2020, 17:51

У Великій Британії зберігається досить високий рівень добової смертності серед інфікованих коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту.

Протягом останньої доби підтверджено 338 летальних випадків, тоді як напередодні повідомлялося про 363. У вівторок повідомлялося про 545 смертей.

Загальне число померлих з початку епідемії збільшилося до 36 042.

Протягом доби було зареєстровано 2 612 нових випадків зараження, цей показник тримається приблизно на одному рівні кілька днів поспіль. Всього у Британії коронавірусом заразилися 250 908 осіб.

Нагадаємо, в Англії з минулої середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Тепер людям можна відвідувати парки та узбережжя, дотримуючись безпечної дистанції і уникаючи популярних місць відпочинку.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.

Теми: Велика БританіякоронавірусCovid-2019
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