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В Британии количество инфицированных коронавирусом превысило 250 тысяч человек

Четверг, 21 мая 2020, 17:51

В Великобритании сохраняется достаточно высокий уровень суточной смертности среди инфицированных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

За последние сутки подтверждено 338 летальных случаев, тогда как накануне сообщалось о 363. Во вторник сообщалось о 545 смертях.

Общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 36 042.

В течение суток было зарегистрировано 2612 новых случаев заражения, этот показатель держится примерно на одном уровне несколько дней подряд. Всего в Британии коронавирусом заразились 250 908 человек.

Напомним, в Англии с прошлой среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса. Теперь людям можно посещать парки и побережье, соблюдая безопасную дистанцию ​​и избегая популярных мест отдыха.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.

Темы: ВеликобританиякоронавирусCovid-2019
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