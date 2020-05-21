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Кадирова госпіталізували з підозрою на коронавірус - росЗМІ

Четвер, 21 травня 2020, 17:59
Кадирова госпіталізували з підозрою на коронавірус - росЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває під медичним наглядом через підозру на коронавірус.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на співрозмовника в московських медичних колах, Baza

Пряма мова: "У Кадирова запідозрили коронавірус, він перебуває під наглядом медиків".

Деталі: Видання Baza, яке збирає інсайди, пише, що Кадирова доставили в Москву, в одну з кращих клінік напередодні. До столиці Росії він добирався на літаку.

За цими даними, на перші симптоми нездужання Кадиров почав скаржитися ще кілька днів тому, проте спочатку списував це на ГРВІ. Але пізніше його стан почав швидко погіршуватися і лікарі рекомендували йому звернутися до московських лікарень.

Судячи з медичними даними, у Кадирова діагностовано ураження легень, зазначає Baza.

Нагадаємо: Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу рук для управління цією республікою як особистою вотчиною в обмін на відданість президенту РФ Володимиру Путіну.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кадировкоронавірус
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