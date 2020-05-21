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Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус - росЗМИ

Четверг, 21 мая 2020, 17:59

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на собеседника в московских медицинских кругах, Baza

Прямая речь: "У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков".

Детали: Издание Baza, которое собирает инсайды, пишет, что Кадырова доставили в Москву, в одну из лучших клиник на кануне. В столицу России он добирался на самолёте.

По этим данным, на первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Судя по медицинским данным, у Кадырова диагностировано поражение лёгких, отмечает Baza.

Темы: Кадыровкоронавирус


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