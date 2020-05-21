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Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус - росСМИ

Четверг, 21 мая 2020, 17:59
Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус - росСМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на собеседника в московских медицинских кругах, Baza

Прямая речь: "У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков".

Детали: Издание Baza, которое собирает инсайды, пишет, что Кадырова доставили в Москву, в одну из лучших клиник накануне. В столицу России он добирался на самолёте.

По этим данным, на первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Судя по медицинским данным, у Кадырова диагностировано поражение лёгких, отмечает Baza.

Напомним: Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу для управления этой республикой как личной вотчиной в обмен на преданность президенту РФ Владимиру Путину.

Темы: Кадыровкоронавирус
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