До України прибув літак з гуманітарною допомогою з Азербайджану

До київського аеропорту "Бориспіль" прибув літак, який доправив з Баку гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19 в Україні.

Джерело: сайт президента

Деталі: Вантаж загальною вагою 23 тонни, зокрема, включає: 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також безконтактні термометри, дезінфектори та інше медичне обладнання.

В Офісі президента зазначили, що домовленості про надання зазначеної гуманітарної допомоги було досягнуто в телефонній розмові Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва, що відбулася 26 березня.

Літак в аеропорту зустрічав заступник голови ОП Ігор Жовква.

Пряма мова: "Україна глибоко вдячна Азербайджанській Республіці й особисто Президенту Ільхаму Алієву за надану гуманітарну допомогу, що є особливо цінним у непрості часи боротьби зі світовою пандемією коронавірусу".

В Офісі додали, що з нагоди Всесвітнього дня вишиванки Володимир та Олена Зеленські передали Алієву та його дружині традиційні українські вишивані сорочки.

Нагадаємо: Зеленські подарували вишиванки й іншим світовим лідерам.