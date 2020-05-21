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В Украину прибыл самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана

Четверг, 21 мая 2020, 18:27

В киевский аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 в Украине.

Источник: сайт президента

Детали: Груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

В Офисе президента отметили, что договоренности о предоставлении указанной гуманитарной помощи были достигнуты в телефонном разговоре Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшемся 26 марта.

Самолет в аэропорту встречал заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Прямая речь: "Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса".

В Офисе добавили, что по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Алиеву и его супруге традиционные украинские вышитые сорочки.

Напомним: Зеленские подарили вышиванки и другим мировым лидерам.

Украинская правда
Темы: АзербайджангуманитаркакоронавирусCovid-2019авиа


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