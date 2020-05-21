Україна ще декілька місяців виходитиме з карантину – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ще декілька місяців, поки у нас не буде вакцини та протоколів лікування, які гарантують у 99,9% хворих одужання, українці мають виходити з карантину обережно.

Джерело: Аваков, якого цитує "Урядовий портал"

Пряма мова Авакова: "Україна виходить із ситуації з коронавіросную інфекцією досить достойно, оскільки ми вчасно вжили правильні заходи та ввели карантин. Також треба подякувати тим, хто тримає дисципліну та медикам.

З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще послаблення будуть з 1 червня, але в цілому декілька місяців ми будемо жити в режимі "м’яких кроків". Поки в нас не буде вакцини, не буде чіткого протоколу лікування, ми маємо бути дуже обережними".



Деталі: Міністр внутрішніх справ зазначив, що поступово відкриваються пункти пропуску на кордонах з ЄС. Було ухвалено рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою, Румунією та Республікою Молдова.

Проте, за словами Авакова, їхати в Румунію або Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання.