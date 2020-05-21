Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина еще несколько месяцев выходить из карантина – Аваков

Четверг, 21 мая 2020, 18:36
Украина еще несколько месяцев выходить из карантина – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока у нас не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих в 99,9% больных выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

Источник: Аваков, которого цитирует "Правительственный портал"

Прямая речь Авакова: "Украина выходит из ситуации с коронавиросную инфекцией достаточно достойно, поскольку мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину и медикам.

С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными".

Детали: Министр внутренних дел отметил, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

Однако, по словам Авакова, ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинАваковМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: