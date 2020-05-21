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Украина еще несколько месяцев выходить из карантина – Аваков

Четверг, 21 мая 2020, 18:36

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока у нас не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих в 99,9% больных выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

Источник: Аваков, которого цитирует "Правительственный портал"

Прямая речь Авакова: "Украина выходит из ситуации с коронавиросную инфекцией достаточно достойно, поскольку мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину и медикам.

С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными".

Детали: Министр внутренних дел отметил, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

Однако, по словам Авакова, ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинАваковМВД


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