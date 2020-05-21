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В Іспанії значний спад смертності від коронавірусу, але це без Каталонії

Четвер, 21 травня 2020, 18:51

Протягом останньої доби в Іспанії зареєстрували 48 смертей від коронавірусу, майже вдвічі менше ніж напередодні, однак нові дані не включають Каталонію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У середу повідомлялося про 95 померлих від коронавірусу, при цьому 40 жертв припадало на Каталонію.

За останніми даними, загальна смертність від коронавірусної хвороби в Іспанії зросла до 27 940.

За минулі 24 години зареєстрували 344 нові випадки зараження, однак ці дані також не включають Каталонію.

Всього з початку епідемії заразилися 233 037 людей.

Нагадаємо, уряд меншості в Іспанії у середу зумів уп’яте отримати підтримку парламенту на продовження надзвичайного стану через коронавірус ще на два тижні.

Прем’єр Педро Санчес стверджує, що Іспанії все ще потрібно утримувати жорсткий контроль над ситуацією з охороною здоров’я у той час, як країна починає послаблювати обмеження та відновлювати економічну діяльність.

"Українська правда" у Threads

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