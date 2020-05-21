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В Испании значительный спад смертности от коронавируса, но это без Каталонии

Четверг, 21 мая 2020, 18:51

В течение последних суток в Испании зарегистрировали 48 смертей от коронавируса, почти вдвое меньше, чем накануне, однако новые данные не включают Каталонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В среду сообщалось о 95 умерших от коронавируса, при этом 40 жертв приходилось на Каталонию.

По последним данным, общая смертность от коронавирусной болезни в Испании выросла до 27 940.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали 344 новых случая заражения, однако эти данные также не включают Каталонию.

Всего с начала эпидемии заразились 233 037 человек.

Напомним, правительство меньшинства в Испании в среду сумел в пятый раз получить поддержку парламента на продление чрезвычайного положения из-за коронавируса еще на две недели.

Премьер Педро Санчес утверждает, что Испании все еще нужно удерживать жесткий контроль над ситуацией с охраной здоровья в то время, как страна начинает ослаблять ограничения и восстанавливать экономическую деятельность.



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