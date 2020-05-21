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Дощі та грози: синоптики показали погоду на вихідні

Четвер, 21 травня 2020, 22:58
Дощі та грози: синоптики показали погоду на вихідні

У п'ятницю, 22 травня, в Україні переважно без опадів, вночі 2-10° тепла, у західних областях заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі, вдень 9-18°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 22 травня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у Чернігівській, Сумській, вранці та вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7°, на півдні країни 5-10°, у західних областях на поверхні ґрунту, у Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°; температура вдень 9-14° тепла, у південній частині країни та на Закарпатті 13-18°.

 

У Києві 22 травня вранці та вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 10-12° тепла. У Київській області також вранці та вдень дощ. Температура вночі 2-7°, вдень 9-14° тепла.

23 травня в Україні, крім західних областей, вдень місцями невеликі дощі. 24 травня у західній частині короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 23 травня в Україні, 24 травня на Лівобережжі на поверхні ґрунту (у Карпатах і в повітрі) місцями заморозки 0-3°, на узбережжі морів, 24 травня і в західних областях 4-9° тепла; вдень 10-15° тепла, на Одещині та в західних областях, 24 травня в Україні 13-18°.

У Києві та столичній області 23 травня місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, 23 травня на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°; вдень 23 травня 10-15° тепла, 24 травня 13-18°.

25-26 травня в Україні очікуються місцями помірні короткочасні дощі, окремі грози, вночі переважно без опадів. Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 13°, вдень 13-19°, 26 травня у східній частині 9-15°.

У Києві та Київській області 25 травня вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ; 26 травня вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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