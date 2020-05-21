Дожди и грозы: синоптики показали погоду на выходные

В пятницу, 22 мая, в Украине преимущественно без осадков, ночью 2-10 ° тепла, в западных областях заморозки на поверхности почвы и в воздухе, днем ​​9-18 °.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 22 мая в Украине облачно с прояснениями. Ночью в Черниговской, Сумской, утром и днем ​​в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-7 °, на юге страны 5-10 °, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 °; температура днем ​​9-14 ° тепла, в южной части страны и на Закарпатье 13-18 °.

В Киеве 22 мая утром и днем ​​небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 5-7 °, днем ​​10-12 ° тепла. В Киевской области также утром и днем ​​дождь. Температура ночью 2-7 °, днем ​​9-14 ° тепла.

23 мая в Украине, кроме западных областей, днем ​​местами небольшие дожди. 24 мая в западной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, 23 мая в Украине, 24 мая на Левобережье на поверхности почвы (в Карпатах и ​​в воздухе) местами заморозки 0-3 °, на побережье морей, 24 мая и в западных областях 4-9 ° тепла; днем 10-15 ° тепла, в Одесской области и в западных областях, 24 мая в Украине 13-18 °.

В Киеве и столичной области 23 мая местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла, 23 мая на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °; Днем 23 мая 10-15 ° тепла, 24 мая 13-18 °.

25-26 мая в Украине ожидаются местами умеренные кратковременные дожди, грозы, ночью преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10 ° тепла, на юге до 13 °, днем ​​13-19 °, 26 мая в восточной части 9-15 °.

В Киеве и Киевской области 25 мая ночью небольшой, днем ​​умеренный кратковременный дождь; 26 мая ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь. Температура ночью 5-10 °, днем ​​13-18 °.