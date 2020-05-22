Україна та МВФ попередньо домовились про нову програму співпраці
Україна та Міжнародний валютний фонд погодили текст (staff level agreement) нової програми Stand By у розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців.
Джерело: повідомлення МВФ
Деталі: 21 травня завершилось дистанційне обговорення умов нової угоди на рівні представників України та фонду.
Глава місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар заявила, що представники фонду та українська влада досягли угоди про нову 18-місячну резервну програму Stand by.
За її словами, вказані кошти направлені на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету. У фонді очікують, що Україна відновить проведення важливих структурних реформ, коли криза та пандемія минуть.
Тепер же керівництво фонду має затвердити угоду. У найближчі тижні програму співпраці має розглянути Виконавча рада МВФ.
Що передувало: Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін очікує підписання нової програми з МВФ на суму 5 млрд доларів та терміном на 18 місяців і отримання першого траншу до кінця травня.
Нагадаємо:
- В Офісі президента раніше говорили, загальний обсяг програми все ще обговорюється. Водночас Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів.
- Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 мільярда доларів.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписаний до кінця травня.