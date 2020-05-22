Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців.

Джерело: повідомлення МВФ

Деталі: 21 травня завершилось дистанційне обговорення умов нової угоди на рівні представників України та фонду.

Глава місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар заявила, що представники фонду та українська влада досягли угоди про нову 18-місячну резервну програму Stand by.

За її словами, вказані кошти направлені на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету. У фонді очікують, що Україна відновить проведення важливих структурних реформ, коли криза та пандемія минуть.

Тепер же керівництво фонду має затвердити угоду. У найближчі тижні програму співпраці має розглянути Виконавча рада МВФ.

Що передувало: Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін очікує підписання нової програми з МВФ на суму 5 млрд доларів та терміном на 18 місяців і отримання першого траншу до кінця травня.

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