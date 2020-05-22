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Україна та МВФ попередньо домовились про нову програму співпраці

П'ятниця, 22 травня 2020, 01:50

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили текст (staff level agreement) нової програми Stand By у розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців. 

Джерело: повідомлення МВФ

Деталі: 21 травня завершилось дистанційне обговорення умов нової угоди на рівні представників України та фонду. 

Глава місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар заявила, що представники фонду та українська влада досягли угоди про нову 18-місячну резервну програму Stand by. 

За її словами, вказані кошти направлені на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету. У фонді очікують, що Україна відновить проведення важливих структурних реформ, коли криза та пандемія минуть. 

Тепер же керівництво фонду має затвердити угоду. У найближчі тижні програму співпраці має розглянути Виконавча рада МВФ.

Що передувало: Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін очікує підписання нової програми з МВФ на суму 5 млрд доларів та терміном на 18 місяців і отримання першого траншу до кінця травня.

Нагадаємо:

  • В Офісі президента раніше говорили, загальний обсяг програми все ще обговорюється. Водночас Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів.
  • Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 мільярда доларів.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписаний до кінця травня.

Українська правда
Теми: МВФекономіка


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