Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества
Украина и Международный валютный фонд согласовали текст (staff level agreement) новой программы Stand By в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.
Источник: сообщение МВФ
Детали: 21 май завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда.
Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что представители фонда и украинская власть достигли соглашения о новой 18-месячной резервной программе Stand by.
По ее словам, указанные средства направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ, когда кризис и пандемия пройдут.
Теперь же руководство фонда должно утвердить соглашение. В ближайшие недели программу сотрудничества должен рассмотреть Исполнительный совет МВФ.
Что предшествовало: Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин ожидает подписания новой программы с МВФ на сумму 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев и получения первого транша до конца мая.
Напомним:
- В Офисе президента говорили, что общий объем программы все еще обсуждается. Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель.
- Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда до конца мая, его размер составит 1,75 миллиарда долларов.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль также надеется, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет подписан до конца мая.