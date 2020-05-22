Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.

Источник: сообщение МВФ

Детали: 21 май завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда.

Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что представители фонда и украинская власть достигли соглашения о новой 18-месячной резервной программе Stand by.

По ее словам, указанные средства направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ, когда кризис и пандемия пройдут.

Теперь же руководство фонда должно утвердить соглашение. В ближайшие недели программу сотрудничества должен рассмотреть Исполнительный совет МВФ.

Что предшествовало: Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин ожидает подписания новой программы с МВФ на сумму 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев и получения первого транша до конца мая.

Напомним: