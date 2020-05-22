Україна не братиме участі у російській конференції ООН щодо Криму

Представники України не будуть брати участь у конференції Ради безпеки ООН щодо Криму, яку організовує Росія.

Джерело: "Крим.Реалії" із посиланням на речницю МЗС Катерину Зеленко

Пряма мова: "Українська сторона не братиме участь у цьому фарсі. Росія намагається розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим, але незважаючи на твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, у тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини".

Деталі: За словами Зеленко, для того, щоб побачити реальний стан справ в окупованому Криму необхідно просто дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг.

Що передувало: Європейський Союз і деякі його держави-члени можуть порушити керівні принципи блоку щодо контактів з де-факто владою анексованого Криму, беручи участь в організованій Москвою відеоконференції по ситуації в регіоні.

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