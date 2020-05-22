Украина не будет участвовать в российской конференции ООН по Крыму

Представители Украины не будут участвовать в конференции Совета безопасности ООН касательно Крыма, которую организует Россия.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко

Прямая речь: "Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управления Верховного комиссара ООН по правам человека".

Детали: По словам Зеленко, для того, чтобы увидеть реальное положение дел в оккупированном Крыму необходимо просто дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг.

Что предшествовало: Европейский Союз и некоторые его государства-члены могут нарушить руководящие принципы блока относительно контактов с де-факто властями аннексированного Крыма, участвуя в организованной Москвой видеоконференции по ситуации в регионе.

Напомним: