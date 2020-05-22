У Великій Британії стверджують, що у 5% тестів є антитіла до COVID-19

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Генкок заявив, що дослідження на антитіла до коронавірусу продемонстрували їх наявність у 5% проведених тестів.

Джерело: CNN

Деталі: Міністр розповів, що такі дані є результатом досліджень, проведених на замовлення британського уряду.

У Лондоні відсоток тестів із антитілами значно більший, ніж загалом по країні та становить більше 17%.

Також Генкок заявив, що Велика Британія отримає від швейцарської і американської медичних компанії більше 10 мільйонів тестів на антитіла.

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