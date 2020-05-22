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У Великій Британії стверджують, що у 5% тестів є антитіла до COVID-19

П'ятниця, 22 травня 2020, 06:35
У Великій Британії стверджують, що у 5% тестів є антитіла до COVID-19

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Генкок заявив, що дослідження на антитіла до коронавірусу продемонстрували їх наявність у 5% проведених тестів. 

Джерело: CNN

Деталі: Міністр розповів, що такі дані є результатом досліджень, проведених на замовлення британського уряду. 

У Лондоні відсоток тестів із антитілами значно більший, ніж загалом по країні та становить більше 17%. 

Також Генкок заявив, що Велика Британія отримає від швейцарської і американської медичних компанії більше 10 мільйонів тестів на антитіла. 

Нагадаємо:

  • Наявність антитіл до коронавірусу може свідчити про те, що людина вже перехворіла на COVID-19 та має імунітет до захворювання. 
  • За останніми даними, у Великій Британії зареєстрували понад 250 тисяч випадків коронавірусу, із них понад 36 тисяч – летальні. 
  • Загалом у країні провели більше 3 мільйонів тестів на COVID-19. 

Українська правда
Теми: Велика Британіякоронавірус
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