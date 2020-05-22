У Великій Британії стверджують, що у 5% тестів є антитіла до COVID-19
П'ятниця, 22 травня 2020, 06:35
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Генкок заявив, що дослідження на антитіла до коронавірусу продемонстрували їх наявність у 5% проведених тестів.
Джерело: CNN
Деталі: Міністр розповів, що такі дані є результатом досліджень, проведених на замовлення британського уряду.
У Лондоні відсоток тестів із антитілами значно більший, ніж загалом по країні та становить більше 17%.
Також Генкок заявив, що Велика Британія отримає від швейцарської і американської медичних компанії більше 10 мільйонів тестів на антитіла.
Нагадаємо:
- Наявність антитіл до коронавірусу може свідчити про те, що людина вже перехворіла на COVID-19 та має імунітет до захворювання.
- За останніми даними, у Великій Британії зареєстрували понад 250 тисяч випадків коронавірусу, із них понад 36 тисяч – летальні.
- Загалом у країні провели більше 3 мільйонів тестів на COVID-19.
Українська правда