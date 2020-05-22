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В Великобритании утверждают, что у 5% тестов есть антитела к COVID-19

Пятница, 22 мая 2020, 06:35
В Великобритании утверждают, что у 5% тестов есть антитела к COVID-19

Министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок заявил, что исследования на антитела к коронавирусу продемонстрировали их наличие у 5% проведенных тестов.

Источник: CNN

Детали: Министр рассказал, что такие данные являются результатом исследований по заказу британского правительства.

В Лондоне процент тестов с антителами значительно больше, чем в целом по стране и составляет более 17%.

Также Хэнкок заявил, что Великобритания получит от швейцарской и американской медицинских компании более 10 миллионов тестов на антитела.

Напомним:

  • Наличие антител к коронавируса может свидетельствовать о том, что человек уже переболел COVID-19 и имеет иммунитет к заболеванию.
  • По последним данным, в Великобритании зарегистрировали более 250 тысяч случаев коронавируса, из них более 36 тысяч – летальные.
  • Всего в стране провели более 3 миллионов тестов на COVID-19.

Украинская правда
Темы: Великобританиякоронавирус
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