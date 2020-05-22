В Великобритании утверждают, что у 5% тестов есть антитела к COVID-19

Министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок заявил, что исследования на антитела к коронавирусу продемонстрировали их наличие у 5% проведенных тестов.

Источник: CNN

Детали: Министр рассказал, что такие данные являются результатом исследований по заказу британского правительства.

В Лондоне процент тестов с антителами значительно больше, чем в целом по стране и составляет более 17%.

Также Хэнкок заявил, что Великобритания получит от швейцарской и американской медицинских компании более 10 миллионов тестов на антитела.

Напомним: