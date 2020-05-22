Усі розділи
Укр / Рус

Чоловік розстріляв 7 друзів-киян, з якими рибалив на Житомирщині

П'ятниця, 22 травня 2020, 09:19

На Житомирщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві семи осіб.

Джерело: поліція Житомирської області, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Дослівно поліція: "Близько 1:00 у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив ряд пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб".

Деталі: За даними Геращенка, на риболовлю приїхала компанія старих друзів-киян, які на цьому ставку збиралися вже не раз. Всього, за даними слідства, їх було 9 осіб, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р.н.

Після розпивання спиртних напоїв 6 чоловіків лягли спати у сарайчику на березі, а двоє залишилися пити з орендарем ставка.

Близько 1 години ночі орендар, який був професійним мисливцем, через раптову неприязнь почав розстрілювати відвідувачів зі своєї гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ".

Спочатку він убив двох, що залишалися з ним поруч з ним. Потім почав розстрілювати шістьох, які пішли спати. Загалом він встиг убити сімох людей.

Один чоловік, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.

Стрільця затримали, мисливську рушницю вилучили. На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Встановлюються всі обставини події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) ККУ. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

  

Українська правда
Теми: вбивствоЖитомирщинаполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону – "Схеми"

Україна та МВФ попередньо домовились про нову програму співпраці на $5 млрд

Поліція завершує розслідування справи Шеремета – ЗМІ

Стало відомо ім'я переможця премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020 році

У справі Шеремета змінили підозри: прибрали "арійську расу", додали невідомих організаторів

Зеленський підписав "антиколомойський" закон про банки

Усі головні новини...
вбивство
Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вніс 2 мільйони застави
Росіянину повідомили про підозру в організації вбивства Окуєвої
Петиція до Зеленського з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала голоси
Останні новини
09:19
Кількість захворювань COVID-19 в Україні перевалила за 20 тисяч
09:19
Чоловік розстріляв 7 друзів-киян, з якими ловив рибу на Житомирщині
09:12
Нацбанк дозволяє послаблюватися курсу гривні
09:02
Німеччина: за добу менше 500 нових випадків зараження коронавірусом
08:45
У п'ятницю в Києві розгуляється вітер
08:34
Трамп підтвердив, що США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію
08:30
У МЗС дали старт оновленому механізму підтримки експортерів та інвесторів
08:11
Київщина поки не буде послаблювати карантин
08:00
Головні новини четверга і ночі: День вишиванки, послаблення у Києві
07:21
Один загиблий та сім постраждалих внаслідок 7 ворожих обстрілів – ООС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!