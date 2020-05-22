Чоловік розстріляв 7 друзів-киян, з якими рибалив на Житомирщині

На Житомирщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві семи осіб.

Джерело: поліція Житомирської області, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Дослівно поліція: "Близько 1:00 у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив ряд пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб".

Деталі: За даними Геращенка, на риболовлю приїхала компанія старих друзів-киян, які на цьому ставку збиралися вже не раз. Всього, за даними слідства, їх було 9 осіб, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р.н.

Після розпивання спиртних напоїв 6 чоловіків лягли спати у сарайчику на березі, а двоє залишилися пити з орендарем ставка.

Близько 1 години ночі орендар, який був професійним мисливцем, через раптову неприязнь почав розстрілювати відвідувачів зі своєї гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ".

Спочатку він убив двох, що залишалися з ним поруч з ним. Потім почав розстрілювати шістьох, які пішли спати. Загалом він встиг убити сімох людей.

Один чоловік, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.

Стрільця затримали, мисливську рушницю вилучили. На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Встановлюються всі обставини події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) ККУ. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.