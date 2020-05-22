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Мужчина расстрелял 7 друзей-киевлян, с которыми ловил рыбу на Житомирщине

Пятница, 22 мая 2020, 09:19
Мужчина расстрелял 7 друзей-киевлян, с которыми ловил рыбу на Житомирщине

В Житомирской области полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве семи человек.

Источник: полиция Житомирской области, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Дословно полиция: "Около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек".

Детали: По данным Геращенко, на рыбалку приехала компания старых друзей-киевлян, которые на этом ставке собирались уже не раз. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.

После распития спиртных напитков 6 отдыхавших легли спать в стоящем на берегу сарайчике, а двое остались пить с арендатором ставка. 

 
Фото Антон Геращенко

Около 1 часа ночи арендатор пруда, который был профессиональным охотником, на почве внезапно возникшей неприязни, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".

Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел убить семерых человек.

Один из отдыхавших, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. 

 
Фото Антон Геращенко

Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 

Украинская правда

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Темы: убийствоЖитомирская областьполиция
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