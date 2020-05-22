Кількість захворювань на COVID-19 в Україні перевалила за 20 тисяч

За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло 442 особи, 9 пацієнтів померли.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, ЦГЗ

Пряма мова: "З них 29 дітей, а також 74 медпрацівника. Було госпіталізовано 127 осіб. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужало 358 осіб".

Деталі: Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 148 людей, з них 6585 одужали, 588 померли.

Усього в Україні досліджено 267 185 зразків методом ПЛР.



Загалом захворіли 1434 дитини та 3907 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 816 пацієнтів, з них 1186 дітей та 3190 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6332 осіб, з них 248 дітей та 717 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 588 людей, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.



Загалом 6585 пацієнтів вже одужали, зокрема 1722 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 824 (441 одужав);

Волинська обл. — 740 (177 одужали);

Дніпропетровська обл. — 859 (176 одужали);

Донецька обл. — 141 (57 одужали);

Житомирська обл. — 607 (273 одужали);

Закарпатська обл. — 1003 (255 одужали);

Запорізька обл. — 401 (221 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1268 (596 одужали);

м. Київ — 2522 (338 одужали);

Київська обл. — 1344 (262 одужали);

Кіровоградська обл. — 460 (344 одужали);

Луганська обл. — 43 (33 одужали);

Львівська обл. — 1240 (250 одужали);

Миколаївська обл. — 277 (109 одужали);

Одеська обл. — 814 (106 одужали);

Полтавська обл. — 266 (218 одужали);

Рівненська обл. — 1323 (453 одужали);

Сумська обл. — 166 (106 одужали);

Тернопільська обл. — 1105 (720 одужали);

Харківська обл. — 866 (208 одужали);

Херсонська обл. — 173 (133 одужали);

Хмельницька обл. — 299 (89 одужали);

Черкаська обл. — 383 (227 одужали);

Чернівецька обл. — 2905 (752 одужали);

Чернігівська обл. — 119 (41 одужав).