Количество заболеваний COVID-19 в Украине превысило 20 тысяч

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело 442 человека, 9 пациентов умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, ЦОС

Прямая речь: "Из них 29 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 127 человек. Зафиксировано 9 летальных случаев. При этом выздоровели 358 человек".

Детали: Всего за все время пандемии в Украине заболело 20148 человек, из них 6585 выздоровели, 588 умерли.

Всего в Украине исследовано 267 185 образцов методом ПЦР.

В целом заболели 1434 ребенка и 3907 медиков. На амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В целом 6585 пациентов уже выздоровели, в частности 1722 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 824 (441 выздоровел)

Волынская обл. - 740 (177 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 859 (176 выздоровели)

Донецкая обл. - 141 (57 выздоровели)

Житомирская обл. - 607 (273 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1003 (255 выздоровели)

Запорожская обл. - 401 (221 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1268 (596 выздоровели)

г. Киев - 2522 (338 выздоровели)

Киевская обл. - 1344 (262 выздоровели)

Кировоградская обл. - 460 (344 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1240 (250 выздоровели)

Николаевская обл. - 277 (109 выздоровели)

Одесская обл. - 814 (106 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (218 выздоровели)

Ровенская обл. - 1323 (453 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (106 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1105 (720 выздоровели)

Харьковская обл. - 866 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 173 (133 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 299 (89 выздоровели)

Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2905 (752 выздоровели)

Черниговская обл. - 119 (41 выздоровел).