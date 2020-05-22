За добу в армії і прикордонній службі додалося 6 хворих на коронавірус
За минулу добу в лавах Збройних сил України та серед прикордонників зафіксовано по три нових випадки захворювання на коронавірус.
Джерело: командування Медичних сил ЗСУ, Державна прикордонна служба
Деталі: Станом на 07.00 22 травня в Збройних Силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на COVID-19.
Двоє військовослужбовців перебувають на стаціонарному лікуванні у Рівненському військовому госпіталі. Один працівник ЗС України (Чернівецька область) лікується вдома під наглядом медичної служби.
Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.
Всього за час пандемії в ЗСУ одужало 85 осіб та було зафіксовано 2 летальних випадки.
У ДПСУ станом на 22 травня в результаті тестування військовослужбовців та працівників служби зафіксовано 37 позитивних ПЛР-тестів на COVID-19.
Зокрема минулої доби за результатом проведених тестів підтверджено два нові випадки захворювання у Києві та один у Чернівецькій області.
Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужало 13, ще 24 особи продовжують лікуватися – 5 стаціонарно, 19 – амбулаторно.
Під контролем медиків наразі перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Вони перебувають на самоізоляції, а також деякі ізольовані в підрозділах та обсерваторах.