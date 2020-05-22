За сутки в армии и погранслужбе добавилось 6 больных коронавирусом

За прошедшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины и среди пограничников зафиксировано по три новых случая заболевания коронавирусом.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ, Государственная пограничная служба

Детали: По состоянию на 07:00 22 мая в Вооруженных Силах Украины 48 человек болеют COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом.

Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ровенском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 85 человек и было зафиксировано 2 летальных случая.

В ГПСУ по состоянию на 22 мая в результате тестирования военнослужащих и работников службы зафиксировано 37 положительных ПЦР-тестов на COVID-19.

В частности за прошедшие сутки по результатам проведенных тестов подтверждены два новых случая заболевания в Киеве и один в Черновицкой области.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 13 еще 24 человека продолжают лечиться - 5 стационарно, 19 - амбулаторно.

Под контролем медиков сейчас находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах.