Усі розділи
Укр / Рус

На заході країни можливі заморозки

П'ятниця, 22 травня 2020, 10:17

За даними Укргідрометцентру, вночі 23 травня на заході країни та в Карпатах заморозки в повітрі 0-3°.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "23 травня вночі у західних, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 22 травня у більшості районів східних, Миколаївської та Чернівецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографіка Майже половина України не готова до 2 етапу зняття карантину – МОЗ. Список

Київщина поки не буде послаблювати карантин

Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону – "Схеми"

Україна та МВФ попередньо домовились про нову програму співпраці на $5 млрд

Поліція завершує розслідування справи Шеремета – ЗМІ

Стало відомо ім'я переможця премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020 році

Усі головні новини...
погода
У п'ятницю в Києві розгуляється вітер
Дощі та грози: синоптики показали погоду на вихідні
Поривчастий вітер і "холодяка": синоптик дала прогноз на п'ятницю
Останні новини
10:59
Зеленський анонсував нову кредитну програму для ремонту доріг
10:58
Окружний адмінсуд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
10:51
Помер екс-нардеп Анатолій Матвієнко
10:35
У МОЗ пояснили, яку роль виконують ІФА-тести при встановленні діагнозу на COVID-19
10:31
"Святотатство": в РФ обурені наміром перенести радянський пам’ятник в Болгарії
10:25
У трьох регіонах України зафіксовано найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу
10:24
ДБР терміново викликало Порошенка на допит
10:20
Президент просить уряд розробити законопроєкт про податкову амністію
10:17
На заході країни можливі заморозки
10:12
За добу в армії і прикордонній службі додалося 6 хворих на коронавірус
Усі новини...