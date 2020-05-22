На заході країни можливі заморозки

За даними Укргідрометцентру, вночі 23 травня на заході країни та в Карпатах заморозки в повітрі 0-3°.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "23 травня вночі у західних, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 22 травня у більшості районів східних, Миколаївської та Чернівецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.