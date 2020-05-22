На западе страны возможны заморозки
Пятница, 22 мая 2020, 10:17
По данным Укргидрометцентра, ночью 23 мая на западе страны и в Карпатах заморозки в воздухе 0-3°.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр
Дословно: "23 мая ночью в западных, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)".
Детали: Кроме того, 22 мая в большинстве районов восточных, Николаевской и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украинская правда