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ДБР терміново викликало Порошенка на допит

П'ятниця, 22 травня 2020, 10:24
ДБР терміново викликало Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань терміново викликало п’ятого президента України Петра Порошенка 26 травня на допит у якості свідка.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "ДБР у встановленому законом порядку доведено до громадянина Порошенка П.О. необхідність явки до ДБР для проведення допиту у якості свідка у одному із низки кримінальних проваджень.

У зв’язку з цим повідомляємо Порошенка про необхідність з’явитися до ДБР об 11:00 26 травня 2020 року на допит у якості свідка".

Деталі: Порошенка викликали на допит у рамках кримінального провадження № 42020000000000307. У провадженні розслідують обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

 

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДБРдопит
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