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ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

Пятница, 22 мая 2020, 10:24
ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований срочно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "ГБР в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств.

В связи с этим сообщаем Порошенко о необходимости явиться в ГБР 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля".

Детали: Порошенко вызвали на допрос в рамках уголовного производства № 42020000000000307. В производстве расследуют обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

 

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРдопрос
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