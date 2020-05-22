Все разделы
Укр / Рус

ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

Пятница, 22 мая 2020, 10:24

Государственное бюро расследований срочно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "ГБР в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств.

В связи с этим сообщаем Порошенко о необходимости явиться в ГБР 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРдопрос


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографика Почти половина Украины не готова к 2 этапа снятия карантина – МОЗ

Киевская область пока не будет ослаблять карантин

Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону – "Схемы"

Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества на $5 млрд

Полиция завершает расследование дела Шеремета – СМИ

Стало известно имя победителя премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году

Все главные новости...
Порошенко
Защита Порошенко: Венедиктова завела дело о госизмене после разговора с Зеленским
Порошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского
В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика
Последние новости
10:24
ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос
10:20
Президент просит правительство разработать законопроект о налоговой амнистии
10:17
На западе страны возможны заморозки
10:12
За сутки в армии и погранслужбе добавилось 6 больных коронавирусом
09:50
инфографика Почти половина Украины не готова к 2 этапа снятия карантина – МОЗ
09:48
Украина подает в Морской трибунал ООН доказательства против России
09:36
Болгария открыла въезд для граждан ЕС и Шенген
09:19
Количество заболеваний COVID-19 в Украине превысило 20 тысяч
09:19
Мужчина расстрелял 7 друзей-киевлян, с которыми ловил рыбу на Житомирщине
09:12
Нацбанк позволяет ослабляться курсу гривни
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!