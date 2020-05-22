ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований срочно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "ГБР в установленном законом порядке доведено до гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств.

В связи с этим сообщаем Порошенко о необходимости явиться в ГБР 11:00 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля".

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