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"Святотатство": в РФ обурені наміром перенести радянський пам’ятник в Болгарії

П'ятниця, 22 травня 2020, 10:31

Бажання глав району у столиці Болгарії демонтувати радянський пам’ятник спричинило суперечку з Росією. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Svobodna Evropa. 

6 травня глава Лозенецкого району болгарської столиці Софії Костянтин Павлов закликав прибрати з громадського парку пам'ятник "радянським визволителям Болгарії".  Він запропонував перенести пам’ятник до Музею соціалістичного мистецтва, який був створений у 2011 році.

 

Однак ця пропозиція викликала різку реакцію посольства Російської Федерації.  Посол РФ в Болгарії Анатолій Макаров звернувся до Павлова, заявивши про "глибоке обурення".

Макаров заявив, що там можуть бути останки радянських солдатів.

За словами посла, розкопки могили є святотатством і "можуть бути витлумачені як спроба реабілітації нацизму".

Павлов, своєю чергою, заявив у листі Макарову, що згоден з його заявою лише щодо одного питання - що адміністрація району має право сформулювати власну думку про розвиток Лозенецького району.

Павлов заявив, що пам'ятник можна перенести в музей, а якщо під монументом знайдуть останки, їх слід "поховають відповідно до гуманітарного законодавства" на місцевому кладовищі.

Також Павлов переслав лист російського посла міністру закордонних справ Болгарії і чекає на її реакцію. 

Нагадаємо, раніше демонтаж пам’ятника радянському маршалу в Празі викликав гостру реакцію в Росії та напад на чеське посольство у Москві.

Мера Праги і двох глав районів чеської столиці, серед них і Ондржея Колара, взяли під охорону через загрозу замаху на них. Чеські ЗМІ у зв'язку з ситуацією навколо можливого отруєння чеських політиків.

Теми: БолгаріяРосія


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