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"Святотатство": в РФ возмущены намерением перенести советский памятник в Болгарии

Пятница, 22 мая 2020, 10:31

Желание глав района в столице Болгарии демонтировать советский памятник привело к спору с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Svobodna Evropa. 

6 мая глава Лозенецкого района болгарской столицы Софии Константин Павлов призвал убрать из общественного парка памятник "советским освободителям Болгарии". Он предложил перенести памятник в Музей социалистического искусства, который был создан в 2011 году.

Однако это предложение вызвало резкую реакцию посольства Российской Федерации. Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров обратился к Павлову, заявив о "глубоком возмущении".

Макаров заявил, что там могут быть останки советских солдат.

По словам посла, раскопки могилы является святотатством и "могут быть истолкованы как попытка реабилитации нацизма".

Павлов, в свою очередь, заявил в письме Макарову, что согласен с его заявлением лишь по одному вопросу - что администрация района вправе сформулировать собственное мнение о развитии Лозенецкого района.

Павлов заявил, что памятник можно перенести в музей, а если под монументом найдут останки, их следует "похоронить в соответствии с гуманитарным законодательством" на местном кладбище.

Также Павлов переслал письмо российского посла министру иностранных дел Болгарии и ждет ее реакции.

Напомним, ранее демонтаж памятника советскому маршалу в Праге вызвал острую реакцию в России и нападение на чешское посольство в Москве.

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы, среди них и Ондржея Колара, взяли под охрану из-за угрозы покушения на них.

Темы: БолгарияРосcия


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