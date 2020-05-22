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Помер екснардеп Анатолій Матвієнко

П'ятниця, 22 травня 2020, 10:51
Помер екснардеп Анатолій Матвієнко

Помер відомий український політик Анатолій Матвієнко.

Джерело: нардеп Микола Княжицький у Facebook

Пряма мова: "Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил.

Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього завжди була мрія об’єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною".

Деталі: Матвієнку було 67 років.

Він створив і певний час очолював Українську народну партію "Собор", у 2005 році був прем'єром Криму.   

Матвієнко був народним депутатом 6 скликань Верховної Ради (від КПУ, Національно-демократичної партії, Блоку Юлії Тимошенко, Нашої України і Блоку Петра Порошенка).

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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