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Помер екс-нардеп Анатолій Матвієнко

П'ятниця, 22 травня 2020, 10:51

Помер відомий український політик Анатолій Матвієнко.

Джерело: нардеп Микола Княжицький у Facebook

Пряма мова: "Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил.

Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього завжди була мрія об’єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною".

Деталі: Матвієнку було 67 років.

Він створив і певний час очолював Українську народну партію "Собор", у 2005 році був прем'єром Криму.   

Матвієнко був народним депутатом 6 скликань Верховної Ради (від КПУ, Національно-демократичної партії, Блоку Юлії Тимошенко, Нашої України і Блоку Петра Порошенка).

Українська правда
Теми: Верховна Рада


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