Помер екс-нардеп Анатолій Матвієнко

Умер известный украинский политик Анатолий Матвиенко.

Источник: нардеп Николай Княжицкий в Facebook

Прямая речь: "Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил.

Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной".

Детали: Матвиенко было 67 лет.

Он создал и некоторое время возглавлял Украинскую народную партию "Собор", в 2005 году был премьером Крыма.

Матвиенко был народным депутатом 6 созывов Верховной Рады (от КПУ, Национально-демократической партии, Блока Юлии Тимошенко, Нашей Украины и Блока Петра Порошенко).