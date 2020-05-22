Помер екс-нардеп Анатолій Матвієнко
Умер известный украинский политик Анатолий Матвиенко.
Источник: нардеп Николай Княжицкий в Facebook
Прямая речь: "Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил.
Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной".
Детали: Матвиенко было 67 лет.
Он создал и некоторое время возглавлял Украинскую народную партию "Собор", в 2005 году был премьером Крыма.
Матвиенко был народным депутатом 6 созывов Верховной Рады (от КПУ, Национально-демократической партии, Блока Юлии Тимошенко, Нашей Украины и Блока Петра Порошенко).