Окружний адмінсуд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.

Джерело: рішення ОАСК від 18 травня, "Наші гроші"

Деталі: У 2017 році КМДА своїм розпорядженням запровадила на постійній основі пішохідну зону на Контрактовій площі та по вул. Петра Сагайдачного до вул. Андріївської із забороною на них руху транспортних засобів та встановлення фізичних перешкод;

ОАКС проаналізував законодавство, чинне на момент прийняття вказаного рішення КМДА, і дійшов висновку, що органи місцевого самоврядування мають право лише тимчасово обмежувати рух транспортних засобів на вулицях при проведенні ремонтних та інших робіт або проведенні народних гулянь та інших масових заходах.

Як зазначив суд, можливість встановлення повної заборони транспортних засобів на вулицях передбачена лише для окремої категорії транспортних засобів та у виключних випадках. Повноваження органів місцевого самоврядування на повну безстрокову заборону руху транспортних засобів на вулицях законодавством не передбачено, резюмував суд.

Крім того, суд звернув увагу, що розпорядження від 28.07.2017 № 912 прийнято без участі зацікавлених осіб, інтереси яких так чи інакше порушує це розпорядження.

Суд нагадав, що зміни до Генплану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. І вони неможливі без проведення громадського обговорення. Як зазначив суд, чинний Генплан Києва не передбачав створення пішохідної зони на місці існуючої дороги для руху транспортних засобів по вул. П. Сагайдачного та відповідного одностороннього руху по зазначених у розпорядженні від 28.07.2017 вулицям.

Суд вказав, що не отримав докази проведення громадських слухань відносно внесення змін до Генплану Києва стосовно створення пішохідної зони на вул. П. Сагайдачного.

Таким чином, ОАСК дійшов до висновку, що розпорядження КМДА від 28 липня 2017 року № 912 суперечить інтересам територіальної громади міста, не сприяє забезпеченню безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста, порушує вимоги пожежної безпеки, прийнято адміністрацією поза межами повноважень передбачених законами "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільні дороги", та в порушення вимог статті 21 закону "Про регулювання містобудівної діяльності", а тому підлягає скасуванню.

Позов про скасування відповідного розпорядження КМДА подали 6 фізичних осіб.