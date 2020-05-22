Окружной админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади в столице.

Источник: решение ОАСК от 18 мая, "Наші гроші"

Детали: В 2017 году КГГА своим распоряжением ввела на постоянной основе пешеходную зону на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской с запретом на них движения транспортных средств и установления физических препятствий.

ОАСК проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

Как указал суд, возможность установки полного запрета транспортных средств на улицах предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях. Полномочий органов местного самоуправления в полном бессрочном запрете движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрено, резюмировал суд.

Кроме того, суд обратил внимание, что распоряжение от 28.07.2017 № 912 принято без участия заинтересованных лиц, интересы которых так или иначе нарушает это предписание.

Суд напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. И они невозможны без проведения общественного обсуждения. Как указал суд, действующий Генплан Киева не предусматривал создания пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения по указанным в распоряжении от 28.07.2017 улицам.

Суд указал, что не получил подтверждения проведения общественных слушаний относительно внесения изменений в Генплан Киева по созданию пешеходной зоны на ул. П. Сагайдачного.

Таким образом, ОАСК пришел к выводу, что распоряжение КГГА от 28 июля 2017 года № 912 противоречит интересам территориальной общины города, не способствует обеспечению непрерывных, безопасных, экономических и удобных условий движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам города, нарушает требования пожарной безопасности, принято администрацией вне полномочий, предусмотренных законами "О местном самоуправлении в Украине", "Об автомобильных дорогах", и в нарушение требований статьи 21 закона "О регулировании градостроительной деятельности", а потому подлежит отмене.

Иск об отмене соответствующего распоряжения КГГА подали 6 физических лиц.