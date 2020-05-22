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У Молдові видали новий ордер на арешт олігарха Плахотнюка

П'ятниця, 22 травня 2020, 11:02

Суд у Кишиневі 22 травня видав другий ордер на арешт екслідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Прокурори попросили ордер на арешт Плахотнюка в зв'язку з новими звинуваченнями, які йому висунули 18 травня. Йдеться про створення організованої злочинної групи, відмивання грошей в особливо великих розмірах і шахрайство в особливо великих розмірах. Зокрема, справа стосується розкрадання мільярда доларів з банківської системи Молдови.

Плахотнюка викликали повісткою на допит, а після того, як він не з'явився в прокуратуру, прокурори звернулися до суду і подали клопотання про його заочний арешт.

Це другий ордер на арешт Плахотнюка. Торік 11 жовтня суд видав ордер на його арешт за запитом Антикорупційної прокуратури, після того, як 9 жовтня Плахотнюк не з'явився на допит. 

Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і вирушив в США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його сім'ї. 

Влада Молдови подала запит про екстрадицію Плахотнюка, однак остаточне рішення з цього питання США ще не прийняли.

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдова
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