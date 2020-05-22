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В Молдове выдали новый ордер на арест олигарха Плахотнюка

Пятница, 22 мая 2020, 11:02

Суд в Кишиневе 22 мая издал второй ордер на арест экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Прокуроры попросили ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая. Речь идет о создании организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах. В частности, дело касается хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Плахотнюка вызвали повесткой на допрос, а после того, как он не явился в прокуратуру, прокуроры обратились в суд и подали ходатайство о его заочном аресте.

Это второй ордер на арест Плахотнюка. В прошлом году 11 октября суд выдал ордер на его арест по запросу Антикоррупционной прокуратуры, после того как 9 октября Плахотнюк не явился на допрос.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и отправился в США. 13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении объявил, что США вводят санкции против Плахотнюка и его семьи.

Власти Молдовы подали запрос об экстрадиции Плахотнюка, однако окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.

Темы: Молдова
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