В Молдове выдали новый ордер на арест олигарха Плахотнюка

Суд в Кишиневе 22 мая издал второй ордер на арест экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Прокуроры попросили ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая. Речь идет о создании организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах. В частности, дело касается хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Плахотнюка вызвали повесткой на допрос, а после того, как он не явился в прокуратуру, прокуроры обратились в суд и подали ходатайство о его заочном аресте.

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