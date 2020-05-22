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У Росії – новий рекорд смертей від коронавірусу

П'ятниця, 22 травня 2020, 11:25

Добовий приріст числа нових хворих COVID-19 в Росії залишається приблизно на одному рівні третю добу поспіль, кількість смертей на добу - найбільша за весь період коронавірусної ситуації в Росії.

Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом, російський "Інтерфакс"

Деталі: За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 8 894 осіб.

Напередодні 21 травня в РФ було 8 тис. 849 нових випадків, 20 травня - 8 тис. 764 випадки. Темп приросту в п'ятницю склав +2,8%, цей показник демонструє стійку тенденцію до зниження.

Число асоційованих з COVID-19 летальних випадків у п'ятницю поставило абсолютний антирекорд - за добу в Росії зареєстровано 150 смертей, з них 73 - у Москві.

Напередодні було зареєстровано 127 летальних випадків, а попередній антирекорд був встановлений 20 травня - тоді лікарі не змогли врятувати 135 осіб. Всього в країні за весь період померли 3 тис. 249 осіб.

Виписано з одужанням за добу 7 тис. 144 осіб, з них 2,9 тис. у Москві. Загалом у Росії за весь період одужали майже 100 тис. осіб (99 тис. 825).

З урахуванням останніх даних у країні від початку пандемії зареєстровано 326 тис. 448 випадків коронавірусної інфекції.

За цим показником Росія як і раніше на другому місці в світі (дані американського Університету Джонса Хопкінса): на першому місці США (1,57 млн ​​хворих), на третьому - Бразилія, яка стрімко наздоганяє Росію (310 тис., приріст 18,5 тис. ).

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

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Теми: Росіякоронавірус


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