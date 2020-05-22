Все разделы
Укр / Рус

В России – новый рекорд смертей от коронавируса

Пятница, 22 мая 2020, 11:25

Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, число летальных исходов в сутки - самое большое за весь период коронавирусной ситуации в России.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом, российский "Интерфакс"

Детали: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 894 человек.

Накануне 21 мая в РФ было 8 тыс. 849 новых случаев, 20 мая - 8 тыс. 764 случая. Темп прироста в пятницу составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

Число ассоциированных с COVID-19 летальных исходов в пятницу поставило абсолютный антирекорд - за сутки в России зарегистрировано 150 смертей, из них 73 - в Москве.

Накануне было зарегистрировано 127 летальных исходов, а предыдущий антирекорд был установлен 20 мая - тогда врачи не смогли спасти 135 человек. Всего в стране за весь период умерли 3 тыс. 249 человек.

Выписаны с выздоровлением за сутки 7 тыс. 144 человек, из них 2,9 тыс. в Москве. В общей сложности в России за весь период выздоровели почти 100 тыс. человек (99 тыс. 825).

Нарастающим итогом в стране с учетом последних данных зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев коронавирусной инфекции.

По этому показателю Россия по-прежнему на втором месте в мире (данные американского Университета Джонса Хопкинса): на первом месте США (1,57 млн заболевших), на третьем - стремительно догоняющая Россию Бразилия (310 тыс., прирост 18,5 тыс.).

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

Знать большеСколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: Росcиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

ГБР срочно вызвало Порошенко на допрос

инфографика Почти половина Украины не готова к 2 этапа снятия карантина – МОЗ. Список

Киевская область пока не будет ослаблять карантин

Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону – "Схемы"

Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества на $5 млрд

Полиция завершает расследование дела Шеремета – СМИ

Все главные новости...
Росcия
"Святотатство": в РФ возмущены намерением перенести советский памятник в Болгарии
Украина подает в Морской трибунал ООН доказательства против России
Трамп подтвердил, что США выйдут из договора об открытом небе из-за России
Последние новости
11:25
В России – новый рекорд смертей от коронавируса
11:21
Как определяют, какой регион выходит из карантина, а какой нет – объясняет глава Минздрава
11:12
На Закарпатье уже более тысячи больных COVID-19
11:02
В Молдове выдали новый ордер на арест олигарха Плахотнюка
10:59
Зеленский анонсировал новую кредитную программу для ремонта дорог
10:58
Окружной админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади
10:51
Помер екс-нардеп Анатолій Матвієнко
10:35
В Минздраве объяснили, какую роль выполняют ИФА-тесты при установлении диагноза на COVID-19
10:31
"Святотатство": в РФ возмущены намерением перенести советский памятник в Болгарии
10:25
В трех регионах Украины зафиксировано наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки
Все новости...