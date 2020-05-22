Перед візитом у храм - міряйте температуру: ПЦУ пояснила віруючим нові правила

Православна церква України пояснює вірянам правила, за якими можуть відбуватися богослужіння в умовах так званого адаптивного карантину, який діятиме до 22 червня.

Джерело: ПЦУ у Facebook

Дослівно: "Увесь час карантинних заходів Православна церква України дотримувалась обмежень, розділяючи цей тягар з усім українським суспільством. Для кожного із нас це також було і можливістю розбудувати свою домашню церкву, більше та сумлінніше молитися в оселі. Та вірні потребують духовної підтримки у спільній молитві та причастя Святих Таїн у храмі Божому.

Тож у зв’язку із поступовим зняттям урядом обмежень карантину Православна церква України з 22-го травня поступово відновлює спільні богослужіння за участі мирян з дотриманням визначених заходів безпеки в регіонах, в яких простежується покращення епідеміологічної ситуації".

Деталі: В ПЦУ наголошують, що вірянам потрібно буде дотримуватись заходів безпеки. Згідно з розпорядженням уряду, дозволяється проведення богослужінь за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі храму.

Перед тим, як піти на богослужіння потрібно виміряти температуру. Варто залишитися вдома, якщо ви погано почуваєтесь чи маєте ознаки респіраторних захворювань, контактували нещодавно з хворими.

У разі доброго самопочуття, до храму заходити лише в масках. У тому разі, коли людина її не має із собою, парафія має запропонувати її вірянам. Також у храмі обов'язково мають бути наявні дезінфікуючі засоби, розташовані одразу при вході. Окрім цього, варто регулярно дезінфікувати храм та поверхні, хоч для вшанування ікон досі достатньо поклону.

У тому разі, коли храм заповнений відповідно до норм карантину, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на території храму – із дотриманням "соціальної дистанції". Для цього священнослужителям варто попередньо позначити місця для зручності та безпеки вірян.

За можливості – розташувати на вулиці засоби трансляції. Причастя буде як і раніше подаватися кожному окремо в руки. Перед самим Таїнством як і священник, так і миряни повинні окремо продезінфікувати руки.

Усіх священнослужителів просять закликати вірян дотримуватися соціальної дистанції як всередині, так і на вулиці, звершувати богослужіння згідно з усіма заходами безпеки, зокрема забезпечити храми антисептиками і масками.

Дослівно: "Ми радіємо можливості знову спільно молитися у храмах, хоч онлайн-трансляції богослужінь також триватимуть у нас на сторінках. Тому ви матимете можливість також долучатись до богослужінь дистанційно, допоки наша країна остаточно не вийде із карантину. Нехай послаблення обмежень спонукає нас до ще більшої роботи над поліпшенням ситуації. Будьмо мудрими, відповідальними у всіх своїх вчинках та вдячними Богу за Його милість".