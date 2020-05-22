Перед визитом в храм - меряйте температуру: ПЦУ объяснила верующим новые правила

Православная церковь Украины объясняет верующим правила, по которым могут совершаться богослужения в условиях так называемого адаптивного карантина, который будет действовать до 22 июня.

Источник: ПЦУ в Facebook

Дословно: "Все время карантинных мероприятий Православная церковь Украины придерживалась ограничений, разделяя это бремя со всем украинским обществом. Для каждого из нас это также было и возможностью построить свою домашнюю церковь, больше и добросовестнее молиться дома. Но верные нуждаются в духовной поддержке в общей молитве и причастия Святых Таинств в храме Божием.

Поэтому в связи с постепенным снятием правительством ограничений карантина Православная церковь Украины с 22-го мая постепенно возобновляет совместные богослужения с участием мирян с соблюдением определенных мер безопасности в регионах, в которых прослеживается улучшение эпидемиологической ситуации".

Детали: В ПЦУ отмечают, что верующим нужно будет соблюдать меры безопасности. Согласно распоряжению правительства, разрешается проведение богослужений при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма.

Перед тем, как пойти на богослужение нужно измерить температуру. Стоит остаться дома, если вы плохо себя чувствуете или имеете признаки респираторных заболеваний, или контактировали недавно с больными.

В случае хорошего самочувствия, в храм заходить ммодно только в масках. В том случае, когда человек ее не имеет с собой, приход должен предложить ее верующим. Также в храме обязательно должны присутствовать дезинфицирующие средства, расположенные сразу при входе. Кроме этого, следует регулярно дезинфицировать храм и поверхности, хотя для почитания икон до сих пор достаточно поклона.

В том случае, когда храм заполнен в соответствии с нормами карантина, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории храма - с соблюдением "социальной дистанции". Для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих.

По возможности - разместить на улице средства трансляции. Причастие будет по-прежнему подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым Таинством как и священник, так и миряне должны отдельно продезинфицировать руки.

Всех священнослужителей просят призвать верующих соблюдать социальную дистанцию как внутри, так и на улице, совершать богослужения согласно всем мерами безопасности, в частности обеспечить храмы антисептиками и масками.

Дословно: "Мы рады возможности снова совместно молиться в храмах, хотя онлайн-трансляции богослужений также будут продолжаться у нас на страницах. Поэтому вы сможете также приобщаться к богослужениям дистанционно, пока наша страна окончательно не выйдет из карантина. Пусть ослабление ограничений побуждает нас к еще большей работе над улучшением ситуации. Будем мудрыми, ответственными во всех своих поступках и благодарными Богу за Его милость".