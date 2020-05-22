У Києві зростає кількість хворих на пневмонію – Кличко

У Києві зросла кількість хворих на пневмонію, за останній тиждень з діагнозом пневмонія було госпіталізовано 167 людей.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Хочу повідомити, що кількість захворювань на пневмонію в місті зростає. Тільки за цей тиждень - з понеділка, госпіталізовано 167 людей з діагнозом пневмонія. Загалом у стаціонарах лікуються 307 хворих на пневмонію.

Медики пояснюють це тим, що з потеплінням люди масово виходять відпочивати на природу. І часто не бережуться. Тому я закликаю всіх уважно ставитися до свого здоров'я. Адже ослаблений імунітет робить людину вразливою до будь-яких захворювань. Зокрема, й до коронавірусу".

Деталі: За словами мера Києва, мобільні бригади медиків продовжують виїжджати до пацієнтів на відбір зразків для проведення тестів на коронавірус. Також відбирають та досліджують біоматеріал на ПЛР-тести в 4 комунальних закладах столиці. Та - в приватних лабораторіях і клініках, у деяких державних медустановах.

Зокрема, у "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" і комунальних закладах столиці протестували майже 24 700 людей.

Кличко нагадав, що наразі в Києві ПЛР-тести роблять не тільки людям з підозрою на коронавірус, а й усім хворим на пневмонію.