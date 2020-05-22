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В Киеве растет количество больных пневмонией – Кличко

Пятница, 22 мая 2020, 12:34
В Киеве растет количество больных пневмонией – Кличко

В Киеве увеличилось количество больных пневмонией, за последнюю неделю с диагнозом пневмония были госпитализированы 167 человек.

Источник: глава столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией.

Медики объясняют это тем, что с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу. И часто не берегут себя. Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью. Ведь ослабленный иммунитет делает человека уязвимым к любым заболеваниям. В частности, и к коронавирусу".

Детали: По словам мэра Киева, мобильные бригады медиков продолжают выезжать к пациентам на отбор образцов для проведения тестов на коронавирус. Также отбирают и исследуют биоматериал на ПЦР-тесты в 4 коммунальных заведениях столицы, и в частных лабораториях и клиниках, в некоторых государственных медучреждениях.

В частности, в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины" и коммунальных заведениях столицы протестировали почти 24 700 человек.

Кличко напомнил, что сейчас в Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией.

Украинская правда
Темы: Киевздоровье
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