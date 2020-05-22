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Киянам відкривають зоопарк – Кличко показав оновлення

П'ятниця, 22 травня 2020, 12:37

У Києві 23 травня відкриється після ремонту й карантину зоопарк, але відвідувати його можна буде з дотриманням протиепідемічних вимог.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко на брифінгу, сайт мера Києва

Пряма мова: "Від завтра, з 23 травня, готовий буде зустрічати гостей Київської зоопарк. У ньому завершили першу чергу реконструкції і тепер чимало території зоопарку буде виглядати зовсім по-іншому. Нова вхідна група з гарною площею, нові приміщення, громадські вбиральні, медпункт.

Облаштували також сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів. Продовжують зведення нового приматника. Також за кошти інвесторів у новому приміщенні біля входу продовжують облаштовувати океанаріум, фудкорти. Роботи тривають постійно.

Триває також будівництво нового паркінгу для відвідувачів – на 500 автівок. Це вулиця Зоологічна. Його ми відкриємо вже у липні".

Деталі: Працюватиме зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки – "у режимі міського парку".

Без маски вхід до зоопарку заборонений.

Кількість людей, які одночасно перебувають на території зоопарку, буде обмежена.

Відвідувачам будуть вимірювати температуру.

На території зоопарку встановили дезінфектори для рук.

Ввечері 21 травня Кличко побував сам у зоопарку й перевірив, наскільки той готовий до відкриття.

Судячи з фото і відео, квиток до зоопарку можна буде придбати самостійно за допомогою терміналу, а на території зоопарку працюватимуть камери відеонагляду.

 
 
 
 
 
 

Теми: КиївкарантинВіталій Кличко


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