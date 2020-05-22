Киевлянам открывают зоопарк – Кличко показал обновления
В Киеве 23 мая откроется после ремонта и карантина зоопарк, но посещать его можно будет с соблюдением противоэпидемических требований.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко на брифинге
Прямая речь: "С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встречать гостей Киевской зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции и теперь большая часть территории зоопарка будет выглядеть совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадкой, новые помещения, общественные туалеты, медпункт.
Обустроили также современный универсальный вольер для животных и птиц. Продолжают строительство нового приматника. Также за счет инвесторов в новом помещении у входа продолжают обустраивать океанариум, фудкорты. Работы продолжаются постоянно.
Продолжается также строительство нового паркинга для посетителей – на 500 автомобилей. Это улица Зоологическая. Его мы откроем уже в июле".
Детали: Работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норма и мер безопасности – "в режиме городского парка".
Без маски вход в зоопарк запрещен.
Количество людей, одновременно находящихся на территории зоопарка, будет ограничено.
Посетителям будут измерять температуру.
На территории зоопарка установили дезинфекторы для рук.
Вечером 21 мая Кличко побывал сам в зоопарке и проверил, насколько тот готов к открытию.