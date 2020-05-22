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Киевлянам открывают зоопарк – Кличко показал обновления

Пятница, 22 мая 2020, 12:37

В Киеве 23 мая откроется после ремонта и карантина зоопарк, но посещать его можно будет с соблюдением противоэпидемических требований.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко на брифинге

Прямая речь: "С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встречать гостей Киевской зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции и теперь большая часть территории зоопарка будет выглядеть совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадкой, новые помещения, общественные туалеты, медпункт.

Обустроили также современный универсальный вольер для животных и птиц. Продолжают строительство нового приматника. Также за счет инвесторов в новом помещении у входа продолжают обустраивать океанариум, фудкорты. Работы продолжаются постоянно.

Продолжается также строительство нового паркинга для посетителей – на 500 автомобилей. Это улица Зоологическая. Его мы откроем уже в июле".

Детали: Работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норма и мер безопасности – "в режиме городского парка".

Без маски вход в зоопарк запрещен.

Количество людей, одновременно находящихся на территории зоопарка, будет ограничено.

Посетителям будут измерять температуру.

На территории зоопарка установили дезинфекторы для рук.

Вечером 21 мая Кличко побывал сам в зоопарке и проверил, насколько тот готов к открытию.

Темы: КиевкарантинВиталий Кличко


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