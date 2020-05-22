Винищувачі Румунії, Болгарії і Туреччини піднімали для супроводження літаків РФ

Винищувачі з Румунії, Болгарії та Туреччини піднімалися в небо через повітряну діяльності Росії поблизу повітряного простору НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Об'єднаного командування ВПС НАТО.

Спочатку два винищувачі МіГ-21 ВПС Румунії злетіли для супроводу двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22, що летіли в супроводі двох винищувачів Су-27, і прямували в румунський повітряний простір.

МіГ-21 не наближалися до російських літаків, але стежили за ними, рухаючись на південь в декількох милях від берегової лінії.

Оскільки російські літаки продовжували свій політ поблизу повітряного простору НАТО, винищувачі МіГ-29 ВПС Болгарії також були підняті в небо, патрулюючи в декількох милях від російських літаків.

Пізніше російський літак повернув на схід, прямуючи в повітряний простір Туреччини. Турецькі винищувачі F-16 двічі піднімалися для супроводу уздовж південного узбережжя Чорного моря, перш ніж російський літак повернув на північ.

"НАТО сповнений рішучості захистити свій повітряний простір і надіслав чіткий сигнал про свою здатність реагувати. По всьому Альянсу винищувачі швидкого реагування перебувають в режимі очікування 24/7 для зльоту, в разі незрозумілих ситуацій в або поблизу його повітряного простору", - відзначили в командуванні.