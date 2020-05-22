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Истребители Румынии, Болгарии и Турции поднимали для сопровождения самолетов РФ

Пятница, 22 мая 2020, 13:14

Истребители из Румынии, Болгарии и Турции поднимались в небо в связи с воздушной деятельностью России вблизи воздушного пространства НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Объединенного командования ВПС НАТО.

Сначала два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии взлетели для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-22, летевших в сопровождении двух истребителей Су-27, и направлявшихся в румынское воздушное пространство.

МиГ-21 не приближались к российским самолетам, но следили за ними, двигаясь на юг в нескольких милях от береговой линии.

Поскольку российские самолеты продолжали свой полет вблизи воздушного пространства НАТО, истребители МиГ-29 ВВС Болгарии также были подняты в небо, патрулируя в нескольких милях от российских самолетов.

Позже российский самолет повернул на восток, теперь направляясь в воздушное пространство Турции. Турецкие истребители F-16 дважды поднимались для сопровождения вдоль южного побережья Черного моря, прежде чем российский самолет повернул север.

"НАТО полон решимости защитить свое воздушное пространство и послал четкий сигнал о своей способности реагировать. По всему Альянсу истребители быстрого реагирования находятся в режиме ожидания 24/7 для взлета, в случае неясных ситуаций в или вблизи его воздушного пространства", - отметили в командовании.

Темы: ТурцияБолгарияРосcия
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